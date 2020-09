Nahmen russische Hacker Joe Biden ins Visier?

Der Softwarekonzern Microsoft habe ein Mitglied des Wahlkampfteams darauf hingewiesen, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen gestern. Demnach sei es wahrscheinlich, dass die Hacker dem russischen Staat nahestehen. Die Angriffe in den vergangenen zwei Monaten hätten auf Mitarbeiter der in Washington ansässigen Kommunikationsfirma "SKDKnickerbocker" abgezielt, die mit Biden sowie anderen hochrangigen Demokraten zusammenarbeitet. Das Firmennetzwerk sei gut geschützt. "Es gab keine Sicherheitslücke", sagte einer der Insider. Die Hacker seien nicht in das System eingedrungen.

Angesichts der Wahlen im November haben US-Geheimdienste bereits vor ausländischer Einflussnahme auf die Abstimmung gewarnt.

