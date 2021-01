Mehr Autorität: Kim Jong-un nun auch "Generalsekretär" der Arbeiterpartei

Bild: APA/AFP/KCNA VIA KNS/-

Der Titel ist zwar nur symbolischer Natur, sichert aber die Stellung von Kim Jong-un an der Spitze von Staat und Partei ab: Nordkoreas Machthaber hat sich von der alleinherrschenden Arbeiterpartei nun auch zum "Generalsekretär" ausstatten lassen. Beim Kongress in der Hauptstadt Pjöngjang haben ihm die 4750 Delegierten "einstimmig" diesen Titel verliehen, teilte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA gestern mit.

Die Wahl zum Generalsekretär spiegle den "einstimmigen Willen und Wunsch" aller Parteimitglieder, Bürger und Angehörigen der Volksarmee wider, hieß es. Sie garantiere den Sieg des Sozialismus koreanischer Ausprägung.

Damit erlangte Kim Jong-un den zwischenzeitlich vakanten Titel von seinem 2011 verstorbenen Vater und Vorgänger Kim Jong-il. Auch schon Kim Jong-uns Großvater, der Staatsgründer Kim Il-sung hatte den Titel des Generalsekretärs getragen. Nach dem Tod seines Vaters Kim Jong-il 2011 war Kim Jong-un in rascher Folge zum obersten Führer des Militärs, der Partei und des Staates ausgerufen worden. Beim siebten Parteikongress im Mai 2016 war er zum Parteivorsitzenden gewählt worden.

Die Wirtschaft leidet massiv

Als Kim Jong-un vor nicht ganz fünf Jahren zum Vorsitzenden der Arbeiterpartei gewählt worden ist, habe der junge Machthaber ein Image angestrebt, das sich ganz bewusst von dem seines Vaters unterschieden habe, indem er sich einen anderen Titel habe verleihen lassen, sagte der Forscher Ahn Chan-il vom Weltinstitut für Nordkorea-Studien in Seoul. Nun sehe es so aus, als wolle er "die Verbindung zu seinem Vater" betonen, um seine Machtposition "in schwieriger Zeit zu konsolidieren".

Die nordkoreanische Wirtschaft leidet schwer unter den internationalen Sanktionen, die wegen des Atom- und Raketenprogramms gegen das Land in Kraft sind. Die ökonomischen Probleme werden noch durch die Abschottungsmaßnahmen verschärft, die sich das Land in der Corona-Pandemie selbst auferlegt hat.

Kim Jong-un hatte zum Auftakt des Parteikongresses am vergangenen Mittwoch Fehler bei der Umsetzung des Fünf-Jahres-Plans für die Wirtschaft eingeräumt. "Fast alle Bereiche" seien "weit" hinter den gesteckten Zielen zurückgeblieben. Zugleich drohte er den USA massiv: Das Land bleibe der "größte Feind" Nordkoreas, sagte er.