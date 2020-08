Harris sei eine "furchtlose Kämpferin für den kleinen Mann", schrieb Biden auf Twitter. Harris selbst werde sich am Mittwoch öffentlich äußern. Damit steht zum ersten Mal eine nicht-weiße Frau an der Seite eines US-Präsidentschaftskandidatin. Die 55-Jährige ist selbst eine ehemalige Präsidentschaftsbewerberin und frühere Staatsanwältin. Die Tochter von Eltern aus Jamaika und Indien gilt als angriffslustig, was im Wahlkampf bei Vize-Kandidaten gerne gesehen wird.