Libyen verhängt Ausgangssperre

Zwischen 14.00 und 7.00 Uhr dürfen die Menschen ihre Häuser nicht mehr verlassen, teilte die international anerkannte Regierung mit Sitz in Tripolis am Sonntag mit. Die Ausgangssperre sollte zunächst kürzer sein, dann wurden aber neue Infektionen bekannt und die Maßnahmen verschärft.

In Tripolis hat die Regierung von Ministerpräsident Fayez al-Sarraj ihren Sitz, die mit General Khalifa Haftar um die Macht in Libyen kämpft. Die Gegenregierung im Osten des Landes, die Haftar unterstützt, hatte bereits eine komplette Ausgangssperre wegen des Coronavirus verhängt. Diese gilt bereits seit Mittwoch und zunächst noch bis kommenden Freitag. In diesen zehn Tagen dürfen die Menschen ihre Häuser überhaupt nicht verlassen. Libyen hatte am Dienstag den ersten Fall der Lungenkrankheit Covid-19 offiziell bekanntgegeben. Am Samstag wurden zwei weitere Infektionen in dem nordafrikanischen Bürgerkriegsland gemeldet.

Trotz Coronavirus keine Waffenruhe

Die Vereinten Nationen hatten die Konfliktparteien wegen der drohenden Ausbreitung des Virus zu einer humanitären Feuerpause gedrängt. Die Kämpfe um die Hauptstadt Tripolis gingen in vergangenen Tagen aber weiter.