Iran: Demonstranten fordern Rücktritt von Khamenei

Eine Gruppe von Protestierenden forderte am Samstag sogar den Rücktritt des obersten geistlichen Führers Ayatollah Ali Khamenei, der in der Islamischen Republik bisher als politisch unangreifbar galt. Dies zeigte ein auf Twitter veröffentlichtes Video.

Die halbamtliche Nachrichtenagentur Fars berichtete zudem, dass bei Protesten in Teheran Bilder von General Qassem Soleimani zerrissen wurde, dessen Tötung durch die USA noch vor wenigen Tagen eine Solidaritätswelle im Land ausgelöst hatte. Laut Fars nahmen 700 bis 1000 Menschen an der Kundgebung teil. Sie hätten auch regierungskritische Slogans gerufen.

Iran räumt Flugzeugabschuss ein

Der Iran hatte am Samstag eingeräumt, dass die einflussreichen Revolutionsgarden die Passagiermaschine am Mittwoch kurz nach dem Start in Teheran abgeschossen hatte. An Bord der Maschine befanden sich auch Dutzende Iraner oder iranischstämmige Personen.

EU fordert vom Iran Konsequenzen aus Flugzeugabschuss

Die Europäische Union hat den Iran zu Konsequenzen aus dem versehentlichen Abschuss eines ukrainischen Passagierflugzeugs aufgefordert. "Es müssen angemessene Maßnahmen getroffen werden um sicherzustellen, dass solch ein schrecklicher Unfall nie wieder geschehen kann", erklärte EU-Kommissionssprecher Peter Stano am Samstag in Brüssel.

Nach entsprechenden Zusagen des iranischen Präsidenten Hassan Rouhani erwarte die EU, dass Teheran weiter voll kooperiere und nach internationalen Standards umfassend und durchschaubar untersuche, wie es zu dieser Tragödie kommen konnte.

Der Iran hatte am Samstag eingeräumt, sein Militär habe am Mittwoch unbeabsichtigt ein Flugzeug der Ukraine International Airlines nahe dem Flughafen der Hauptstadt Teheran abgeschossen. Bei der Katastrophe starben alle 176 Insassen. EU-Sprecher Stano erklärte dazu, die EU nehme zur Kenntnis, dass der Iran die Verantwortung für den Absturz von Flug PS752 übernommen habe.

"Wichtiger erster Schritt"

Der britische Premierminister Boris Johnson bezeichnete das Eingeständnis des Iran, versehentlich das ukrainisches Passagierflugzeug abgeschossen zu haben, als "wichtigen ersten Schritt". Die britische Regierung werde alles dafür tun, die Familien der vier britischen Opfer zu unterstützen und sicherzustellen, dass sie Antworten auf ihre Fragen erhielten, erklärte Johnson am Samstag.

Die Behörden seines Landes arbeiteten dabei eng mit Kanada, der Ukraine und anderen internationalen Partnern zusammen, sagte Johnson weiter. Ziel sei eine "umfassende, transparente und unabhängige internationale Untersuchung". Zudem sollten die Opfer in ihre Heimatstaaten überführt werden.

Zugleich betonte Johnson angesichts des "tragischen Unfalls" rund um den Beschuss von Militärbasen mit US-Soldaten im Irak die Notwendigkeit einer Deeskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Alle Staats- und Regierungschefs sollten nun auf Diplomatie setzen.

Geständnis nach tagelangem Leugnen

Der Iran hatte tagelang geleugnet, die ukrainische Maschine abgeschossen zu haben. Nach Angaben aus Teheran wurde das Flugzeug irrtümlich für ein feindliches Objekt gehalten. Bei den Opfern handelte es sich vor allem um iranischstämmige Kanadier, Afghanen, Briten, Schweden und Ukrainer.

Der Abschuss der ukrainischen Maschine erfolgte am Mittwochmorgen inmitten heftiger Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Die US-Armee hatte den iranischen Top-General Qassem Soleimani mit einer Drohne im Irak getötet. Der Iran antwortete darauf in der Nacht auf Mittwoch mit Raketenangriffen auf zwei von US-Soldaten genutzte Militärstützpunkte im Irak.

Die schwedische Regierung verurteilte den vom Iran eingeräumten Abschuss der ukrainischen Passagiermaschine bei Teheran. "Die Tatsache, dass das Flugzeug abgeschossen wurde, ist schrecklich und entsetzlich. Ein ziviles Flugzeug abzuschießen - ungeachtet dessen, ob dies ein Fehler war oder nicht - ist eine Handlung, die verurteilt werden und für die der Iran die volle Verantwortung übernehmen muss", teilte Ministerpräsident Stefan Löfven am Samstag mit. Dass der Iran den versehentlichen Abschuss eingeräumt habe, biete eine Grundlage für eine umfassende und transparente Untersuchung des Vorfalls. 17 der 176 Personen an Bord der abgeschossenen Boeing 737 waren in Schweden ansässig.