Im Poker um das Kanzleramt droht Laschet die Entmachtung

Während die Verhandlungen über eine neue deutsche Regierung noch nicht begonnen haben, ist der Machtpoker in der Union in vollem Gange. Armin Laschet, der als Kanzlerkandidat von CDU/CSU am Sonntag das historisch schlechteste Bundeswahlergebnis eingefahren hatte, bleibt dabei: Die Union wolle mit Grünen und FDP ein Jamaika-Bündnis verhandeln, und er wolle Nachfolger von Angela Merkel als Kanzler werden.