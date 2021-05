Haft für Schlagzeuger wegen Protestteilnahme in Weißrussland

Ein Gericht in Minsk befand den 30-jährigen Alexej Santschuk für schuldig, Proteste organisiert und an ihnen teilgenommen zu haben, wie die Menschenrechtsgruppe Wjasna am Donnerstag mitteilte. Santschuk war im November in Minsk verhaftet worden - zusammen mit anderen Mitgliedern seiner Band.

Während die anderen nach 15 Tagen im Gefängnis entlassen wurden, hielten die Behörden Santschuk weiterhin fest und erhoben mehrere Strafanzeigen gegen ihn. Wiasna zufolge wurde der Musiker nach seiner Verhaftung geschlagen und gezwungen, ein auf Video festgehaltenes Geständnis abzulegen.

Nach der von massiven Betrugsvorwürfen begleiteten Präsidentschaftswahl im August 2020 kam es in Weißrussland zu Massendemonstrationen. Die Behörden gingen brutal gegen die friedlichen Demonstranten vor. Mehrere Menschen wurden getötet, hunderte weitere zu teils langen Haftstrafen verurteilt.