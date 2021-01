Fauci: Pfizer und Moderna besser für Mutationen gerüstet

Die beiden Vakzine scheinen einen "Polster" zu haben, der sie auch gegen die Mutationen wirksam bleiben lasse, sagte Fauci am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) in Washington. Die südafrikanische Mutation bereite ihm "ein bisschen mehr Sorge", fügte er hinzu. Die südafrikanische Variante dürfte derzeit aber noch nicht in den USA verbreitet sein, so Fauci, der zugleich ein Vorkommen der ansteckenderen britischen Variante bestätigte. Er zeigte sich zuversichtlich, dass gegen Ende des Sommers 70 bis 80 Prozent der US-Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft sein werden. Die Regierung von Präsident Joe Biden sei bestrebt, die Produktion der Impfstoffe von Moderna, Pfizer sowie des neuen Impfstoffes von Johnson & Johnson zu erhöhen.

