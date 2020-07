Deutschland: USA ziehen fast 12.000 Soldaten ab

Der von US-Präsident Donald Trump angeordnete Abzug von US-Truppen aus Deutschland nimmt konkretere – und drastischere – Züge an: Die Zahl der US-Soldaten in Deutschland soll um fast 12.000, und damit deutlich stärker als bisher bekannt, verringert werden. Rund 6400 Soldaten sollen in die USA zurückgeholt, 5400 in andere europäische Länder verlegt werden, erklärte Verteidigungsminister Mark Esper am Mittwoch in Washington.

Bisher hatte die US-Regierung von einem Abzug von 10.000 der 36.000 Soldaten in Deutschland gesprochen. Der Truppenabzug stellt einen Affront gegenüber einem der engsten Verbündeten und Handelspartner der USA dar und ist nicht nur im Militär umstritten. Im US-Kongress hat sich zudem sowohl bei den Demokraten als auch den Republikanern von Präsident Donald Trump Widerstand formiert.

Im Zuge des teilweisen Truppenabzugs aus Deutschland verlegen die US-Streitkräfte auch ihr regionales Europa-Hauptquartier von Stuttgart nach Belgien. Das sogenannte US European Command (EUCOM) werde von der baden-württembergischen Landeshauptstadt ins belgische Mons übersiedeln, sagte US-General Tod Wolters.

Der Teilabzug soll nach den Worten von US-Verteidigungsminister Mark Esper "so schnell wie möglich" umgesetzt werden. Einige Aspekte könnten innerhalb von Wochen umgesetzt werden, für andere Veränderungen sei mehr Zeit nötig, sagte Esper.

