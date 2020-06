Aufstand von Trumps Generälen

Donald Trump pflegte hochdekorierte Mitglieder seiner Regierung wie Jim Mattis, John Allen und Mark Milley einmal "meine Generäle" zu nennen. Jetzt möchte der US-Präsident davon nichts mehr wissen. Denn die pensionierten und aktiven Viersterne-Generäle führen die öffentliche Gegenwehr gegen den Versuch Trumps an, die Streitkräfte zu politisieren.

Das Fass zum Überlaufen brachte die gewaltsame Räumung des Lafayette-Platzes von friedlichen Demonstranten mit Gummigeschossen, Tränengas und berittenen Einsatzkräften vergangenen Montag für ein Foto Trumps mit Bibel vor der St. John’s Kirche.

"Das Abrutschen der Vereinigten Staaten in den Illiberalismus könnte am 1. Juni 2020 begonnen haben", warnt Trumps ehemaliger Stabschef Allen in einem Beitrag im renommierten Magazin Foreign Policy. "Merken Sie sich dieses Datum. Es könnte den Anfang vom Ende des amerikanischen Experiments eingeläutet haben."

Trumps Rede sei der bewusste Versuch gewesen, "seinen widerlichen und willkürlichen Gebrauch von Macht zu zeigen". Niemand sollte davon überrascht sein. Trump sei der erste Präsident, den er erlebt habe, "der nicht versucht, das Volk zu einen." Er versuche es nicht einmal, , sagte Mattis. "Stattdessen versucht er uns zu teilen." Seine Drohung, das Militär gegen die Landsleute einzusetzen, sei das Ergebnis seiner bisherigen Amtszeit. "Wir werden Zeugen der Konsequenzen von drei Jahren ohne erwachsener Führung."

An den Verfassungseid erinnert

Ausdrücklich ging Mattis mit seinem Nachfolger an der Spitze des Pentagon, Mark Esper, ins Gericht, der Amerikas Städte mit "Schlachtfelder" verglichen und Trumps martialischen Triumphmarsch über den geräumten Lafayette-Platz begleitet hatte. "Wir müssen die Sicht unserer Städte als Schlachtfelder, die das Militär dominieren soll, zurückweisen."

Wie die New York Times berichtet, hat Mattis in seiner fundamentalen Kritik sich noch zurückgehalten. Er habe privat gegenüber Freunden davor gewarnt, dass Trumps Verhalten "bei weitem schlimmer ist als die Berichte darüber und die Republik auf wackligen Füßen steht".

Ein Symbol dafür war der Auftritt des "Joint Chiefs of Staff" Mark Milley an der Seite des Präsidenten vergangenen Montag im Kampfanzug. Der oberste Militärbefehlshaber unter Trump distanzierte sich von seinem eigenen Verhalten in einer Mitteilung an die militärischen Führer der Teilstreitkräfte, in denen rund 40 Prozent der Soldaten nicht-weiße Amerikaner sind. Darin erinnerte er die Generäle an ihren Verfassungseid. "Das gibt den Amerikanern das Recht auf Rede- und Versammlungsfreiheit."

Auch Verteidigungsminister Esper versuchte zurückzurudern. Auf einer Pressekonferenz im Pentagon erklärte Esper, er sei dagegen, unter Berufung auf den "Insurrection Act" von 1807 aktives Militär gegen Demonstranten in Stellung zu bringen. Dieser dürfe nur in den "dringendsten und gefährlichsten Situationen" bemüht werden. Das Pentagon teilte später mit, die nach Washington entsandten Truppen würden in ihre Heimatkasernen zurückkehren.

Trump bestellte Esper ins Weiße Haus, um sein Missfallen kundzutun. Anschließend hieß es, die Soldaten verblieben, wo sie seien. Nach der Zukunft des Pentagon-Chefs befragt, erklärte Kayleigh McEnany, Sprecherin des Weißen Hauses, im Moment bekleide er noch sein Amt. "Wenn der Präsident das Vertrauen in ihn verliert, werden wir das bald erfahren."

Artikel von Thomas Spang