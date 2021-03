Aufholen mit der AstraZeneca-Impfung

Das Aufatmen in Europa war groß: Nachdem die Europäische Arzneimittelagentur EMA die weitere Verwendung des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca empfohlen hatte, setzten die meisten EU-Staaten schon am Freitag die Impfungen mit dem britisch-schwedischen Vakzin fort. Denn nur so können sie ihre in Verzug geratenen Impfpläne schnellstmöglichst wieder aufholen. Angesichts der überall steigenden Corona-Fallzahlen drängt die Zeit.

In Deutschland verteidigte Gesundheitsminister Jens Spahn den vorübergehenden Impfstopp: Die drei Tage des Stopps seien genutzt worden, um mehr Informationen über die Häufung der Fälle von Hirnvenenthrombosen zu erhalten. Doch schon gestern wurden deutschlandweit die Impfungen wieder aufgenommen. Schließlich hat das Land noch zwei Millionen Dosen des umstrittenen Impfstoffs auf Lager. Neu ist nun, dass die Menschen vor der Impfung speziell gewarnt werden müssen.

Auch Italien drückt nun bei den Impfungen aufs Gaspedal. Um das Vertrauen in AstraZeneca wieder herzustellen, startete die Regierung eine gezielte Werbekampagne: Promis aus dem Showbiz, aus Sport und Kultur ließen sich vor laufender Kamera impfen.

Auch auf Zypern, in Bulgarien, Luxemburg und Litauen wurden gestern die Immunisierungen mit mit AstraZeneca wieder aufgenommen. In Litauen soll man sich nun frei entscheiden können, mit welchem Impfstoff man geimpft werden will. In Frankreich bekommen künftig nur noch Menschen ab 55 den AstraZeneca-Impfstoff. Premier Castex wurde öffentlichkeitswirksam geimpft. In Slowenien ließ sich die gesamte Staatsspitze impfen. Spanien will erst ab Dienstag wieder AstraZeneca einsetzen.

Ganz anders ist die Stimmung in den nördlichen Ländern: Nach einem Todesfall nach der Impfung will man in Schweden vorerst abwarten. Auch Dänemark will das Vakzin von AstraZeneca weiterhin nicht nutzen. Norwegen hält die Entscheidung der EMA für "verfrüht" und wartet. (hei)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.