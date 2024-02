18 von 31 NATO-Staaten erreichen heuer 2-Prozent-Ziel bei Rüstung

Die NATO-Staaten haben sich vor Jahren verpflichtet, zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung in die Rüstung zu stecken. Heuer würden 18 der 31 NATO-Mitglieder diese Vorgabe erreichen, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch bei einer Pressekonferenz vor dem Treffen der Verteidigungsminister des Bündnisses in Brüssel.

560 Milliarden Euro für Verteidigung

Insgesamt lägen die Verteidigungsausgaben der NATO-Länder bei 600 Milliarden Dollar (560 Milliarden Euro). Das sei ein Anstieg um elf Prozent, so Stoltenberg. Die Ausgaben der europäischen Partner betragen laut dem Norweger 380 Milliarden Dollar (355 Milliarden Euro). Stoltenberg ermahnte die 13 anderen NATO-Länder, ihren Verpflichtungen rasch nachzukommen.

Unter den Säumigen sind dem Vernehmen nach Frankreich, Spanien, Belgien, die Türkei und Kanada. Stoltenberg vermied es, die Länder aufzuzählen. Er erinnerte aber an den Gipfelbeschluss aus dem vergangenen Jahr, wonach alle Mitgliedsländer der Allianz ihre Verteidigungsausgaben erhöhen wollten. "Diese zwei Prozent sind das Minimum", betonte der Norweger.

Rekordwert in Deutschland

Deutschland ist Diplomaten zufolge erstmals seit Ende des Kalten Krieges unter den Ländern, die das Ziel erreichen. Laut Nachrichtenagentur dpa übermittelte die deutsche Regierung für das laufende Jahr einen Betrag, der umgerechnet in Vergleichszahlen des Verteidigungsbündnisses einer Summe von 73,41 Milliarden Dollar entspricht. Dies ist für Deutschland in absoluten Zahlen ein Rekordwert und würde nach aktueller NATO-Prognose eine BIP-Quote von 2,01 Prozent bedeuten. Mit dieser deutlichen Steigerung der Verteidigungsausgaben reagiert Deutschland insbesondere auf Russlands Einmarsch in der Ukraine.

Keine europäische Atombombe

Der NATO-Generalsekretär sprach sich außerdem gegen ein zusätzliches System der atomaren Abschreckung in Europa aus. "Wir haben die nukleare Abschreckung der NATO, und diese bietet den NATO-Verbündeten seit Jahrzehnten die ultimativen Sicherheitsgarantien." Es gelte, dafür zu sorgen, dass das funktionierende System sicher und zuverlässig bleibe, so Stoltenberg.

Dessen Glaubwürdigkeit dürfe nicht ausgehöhlt werden. Kern der nuklearen Abschreckung sollen demnach die in Europa stationierten US-Atomwaffen bleiben, an deren Einsatz über das Konzept der "nuklearen Teilhabe" auch Länder wie Deutschland beteiligt werden könnten.

