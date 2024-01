Die NATO ist nicht nur von außen bedroht

Rund 90.000 Soldaten werden sich am größten NATO-Manöver seit Jahrzehnten beteiligen.

Am 4. April feiert die "North Atlantic Treaty Organization" ihr 75-jähriges Bestehen. Ob die 31 Mitgliedsstaaten aber wirklich feiern wollen, ist nicht so sicher. Das mächtigste Militärbündnis der Welt hat schon bessere Zeiten erlebt. Das könnte Sie auch interessieren: Größtes Manöver seit Jahrzehnten: NATO schickt erstes Schiff los Derzeit droht eine Auseinandersetzung mit Russland. Und beim stärksten Mitgliedsland des Bündnisses, den USA, ist nicht mehr so sicher, ob man unverbrüchlich zur