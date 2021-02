Zehn Tote bei Polizeieinsatz in Rio de Janeiro

Sechs Personen wurden festgenommen, wie das Nachrichtenportal "G1" unter Berufung auf die Polizei am Freitag berichtete.

Nach dem Bericht machte die Polizei weder Angaben über die Toten noch dazu, woher die tödlichen Schüsse kamen. Der Einsatz in dem Viertel Quintino sei laut einem Polizeisprecher eine Antwort auf Angriffe, die seit Anfang des Jahres auf die Gegend stattfinden. Die Beamte gingen gegen Drogenhändler und Mitglieder einer Miliz vor.

Milizen bestehen unter anderem aus aktiven und ehemaligen Polizisten und sollen in Rio nach Schätzungen etwa 25 Prozent des Stadtgebiets kontrollieren. Sie sind in Drogenhandel und Schutzgelderpressung verwickelt, entscheiden, wer Strom, Gas und fließendes Wasser bekommt. Teilweise kämpfen sie mit Drogenbanden um die Vorherrschaft.

Die brasilianischen Sicherheitskräfte sind für ihr hartes Vorgehen bekannt. Im ersten Halbjahr 2020 töteten Sicherheitskräfte in dem südamerikanischen Land 3.148 Menschen. Damit kommen in keinem anderen Land der Welt so viele Menschen bei Polizeieinsätzen ums Leben wie in Brasilien.