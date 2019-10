Passagier versuchte während eines Flugs Tür zu öffnen

Der Vorfall ereignete sich auf dem Flug TO3010, der Freitagfrüh in die marokkanische Stadt Marrakesch gehen sollte, wie ein Sprecher der Billigtochter von Air France-KLM sagte. "Nach 15 Minuten Flug hat ein Passagier aus ungeklärter Ursache versucht, einen der Notausgänge der Boeing 737 zu öffnen", führte der Transavia-Sprecher aus. Dies sei allerdings "unmöglich". Die Besatzung habe den Passagier schnell "in den Griff bekommen" und sei vorschriftsgemäß zum Pariser Flughafen Orly zurückgekehrt. Dort habe die Polizei den Passagier in Gewahrsam genommen. Transavia erstattete nach eigenen Angaben Anzeige gegen den Störenfried. Die übrigen Passagiere mussten mit einem anderen Flugzeug nach Marrakesch fliegen.

