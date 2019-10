Naruhito bestieg Japans Kaiserthron

Bei der Zeremonie im Kaiserpalast in Tokio vor 2000 Würdenträgern aus dem In- und Ausland verkündete der Kaiser am Dienstag den Schritt. Naruhito war am 1. Mai zum Tenno ernannt worden, nachdem sein Vater Akihito in einem ungewöhnlichen Schritt abgedankt hatte.

Kaiser Naruhito Bild: (AFP)

Am Festakt der Thronbesteigung nahmen rund 2.500 Menschen, darunter Staatsoberhäupter und Regierungschefs aus fast 200 Ländern, teil. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Ehefrau Doris Schmidauer sind für diesen Anlass nach Japan gereist: