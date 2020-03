In den Nachbarländern steigt die Zahl der Erkrankten

Nach China (80.000 Erkrankungen, 3000 Todesfälle) und Südkorea (3500 Erkrankungen) rangiert Italien auf Platz drei der Länder, in denen sich besonders viele Menschen mit dem Coronavirus angesteckt haben. In Italien wurden 1128 Personen positiv getestet, 29 sind verstorben.

Auch in den anderen Nachbarländern Österreichs steigen die Zahlen. In Deutschland haben sich 117 Personen infiziert, in der Schweiz 21. In Tschechien und Luxemburg tauchten erste Fälle auf. Die Zahlen ändern sich laufend. Mittlerweile sind laut WHO 60 Länder betroffen.

Italien versucht weiter, der Lage Herr zu werden. Die Schulen bleiben in Norditalien geschlossen. Pensionierte Mediziner werden eingesetzt, da mittlerweile viele Ärzte erkrankt sind. 18 Personen wurden angezeigt, weil sie versucht hatten, die "rote Zone" zu verlassen, in der ein Coronavirus-Herd gemeldet worden war. In Rom wurde eine Kirche wegen eines infizierten Geistlichen geschlossen.

Video: Coronavirus: Weltweit 87.000 Menschen erkrankt

Deutschlands Innenminister Horst Seehofer zeigte sich gestern überzeugt davon, "dass wir bis Jahreswechsel einen Impfstoff zur Verfügung haben" werden. Bis dahin müsse man das Virus mit den Mitteln des Seuchenschutzes bekämpfen. Das Land Tirol verweigerte einer deutschen Schülergruppe am Samstag die Einreise, da eine Schülerin Krankheitssymptome aufwies. Sie hatte zuvor Kontakt zu einem positiv getesteten Corona-Patienten gehabt, die 52-köpfige Gruppe musste nach Aachen zurückfahren. In Nordrhein-Westfalen endete wiederum die häusliche Isolierung von hunderten Personen, die Mitte Februar an einer Karnevalssitzung teilgenommen hatten und deswegen unter Corona-Verdacht gestanden hatten.

Sinn der Quarantäne

Die USA verschärften weiter die Einreisebestimmungen, nachdem ein Mann Ende 50 an dem Virus gestorben war. Auch in Australien beendete das Coronavirus das Leben eines 78-jährigen Mannes. Er war auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess in Japan gewesen. Die Behörden hatten die rund 3700 Passagiere wegen eines Corona-Falles unter Quarantäne gestellt. Hätte Japan die Passagiere von Bord gelassen, wäre die Zahl der Infizierten deutlich geringer gewesen, haben schwedische Forscher errechnet: Statt 619 Passagieren hätten sich nur 70 Personen angesteckt. Im unter Quarantäne befindlichen Hotel auf Teneriffa ist ein fünfter Urlauber erkrankt.

