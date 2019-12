Hund bei Streit aus Fenster geworfen und getötet

Ein Ehepaar war in seiner Wohnung im dritten Stock in Streit geraten. Der Mann wurde während des Streites zunehmend aggressiver. Gegen 18.45 Uhr geriet der 50-jährige Ehemann derart in Rage, dass er den Hund seiner 44-jährigen Frau packte und aus dem Fenster warf. Der Yorkshire Terrier überlebte den Wutanfall des 50-Jährigen nicht: Er starb, noch bevor die herbeigerufenen Polizisten in der Wohnung eintrafen. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.