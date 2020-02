Freilassung von Julian Assange gefordert

Sein Fazit: Wegen jahrelangem Aufenthalt in der ecuadorianischen Botschaft in London, einem zähen Verfahren wegen mutmaßlicher Sexualdelikte in Schweden und der nun drohenden Auslieferung an die USA zeige der 48-Jährige die typischen Symptome eines Opfers von andauernder psychischer Folter. Melzer verurteilte die involvierten Regierungen dafür, Assange den Schutz seiner grundlegendsten Menschenrechte und seiner Würde versagt zu haben. "Die kollektive Verfolgung von Julian Assange muss hier und jetzt enden", sagt er.

So wie dies mehr als 130 Politiker, Künstler und Journalisten in Deutschland tun. In einem gemeinsamen Appell rufen sie London dazu auf, den 48-Jährigen aus medizinischen und menschenrechtlichen Gründen aus der Haft zu entlassen. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek sowie der Enthüllungsjournalist Günter Wallraff.

