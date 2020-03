Bosch entwickelte Corona-Schnelltest

Bosch ist vielen als Autozulieferer bekannt, hat aber mit Bosch Healthcare Solutions auch eine Gesundheitssparte. Mit dem in nur sechs Wochen entwickelten Schnelltest lasse sich bei Patienten eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in unter zweieinhalb Stunden – von der Entnahme der Probe bis zum Ergebnis – feststellen. Weiterer Vorteil des Schnelltests: Der Test kann direkt am Ort der klinischen Behandlung durchgeführt werden. Transportwege, die wertvolle Zeit kosten, entfallen. Patienten erhalten schnell Gewissheit über ihren Gesundheitszustand. Infizierte Personen können umgehend identifiziert und isoliert werden, verspricht das Unternehmen.

„Mit dem Bosch Covid-19-Schnelltest wollen wir einen Beitrag zur möglichst raschen Eindämmung der Corona-Pandemie leisten. Infizierte Patienten können schneller identifiziert und isoliert werden“, sagt Volkmar Denner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH. Der Test wurde mit dem irischen Unternehmen Randox Laboratories Ltd entwickelt und soll ab April in Deutschland auf den Markt kommen, so Bosch.

