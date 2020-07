Verletzt TikTok die Privatsphäre von Kindern?

Zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen erklärten der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch, sie hätten an separaten Telefonkonferenzen mit Mitarbeitern der FTC und des Justizministeriums teilgenommen.

Dabei sei es um mögliche Verstöße der in China ansässigen Kurzvideo-Plattform gegen ein Abkommen aus 2019 gegangen. In der Vereinbarung hatte sich TikTok verpflichtet, Videos und persönliche Informationen über Nutzer im Alter von 13 Jahren und jünger aus dem Umlauf zu nehmen.

Zuvor hatte bereits Außenminister Mike Pompeo erklärt, dass die USA ein Verbot der bei Kinder und Jugendlichen beliebten Plattform des chinesischen Konzerns ByteDance erwägen. Auch US-Vizepräsident Mike Pence sagte am Dienstag in einem Interview mit dem Sender Fox, dass die Vereinigten Staaten "weiterhin ihren deutlichen Standpunkt" in Bezug auf chinesische Unternehmen vertreten würden, die die Sicherheit der USA bedrohten, einschließlich der Social-Media-App TikTok.

Ein TikTok-Sprecher sagte, dass das Unternehmen die "Sicherheit aller Nutzer ernst nehmen", und fügte hinzu, dass in den Vereinigten Staaten "Nutzer unter 13 Jahren die App nur mit Einschränkungen nutzen können, die zusätzliche Sicherheits- und Datenschutzbestimmungen beinhalten, die speziell für ein jüngeres Publikum entwickelt wurden."

Die FTC lehnte einen Kommentar ab. Das Justizministerium äußerte sich nicht unmittelbar auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters.