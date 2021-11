Reddit drängt nach Deutschland

Die US-Onlineplattform eröffnete ein Büro in Berlin und plant mehr Beiträge in deutscher Sprache, gab Reddits Mitgründer und Chef Steve Huffman diese Woche bekannt.

Reddit besteht aus rund 100.000 Online-Gruppen, in denen sich Nutzer nach ihren Interessen zusammenschließen. Diese sogenannten Subreddits sind unter Aufsicht ihrer Moderatoren weitgehend selbst reguliert.

In den vergangenen Jahren geriet Reddit immer wieder in die Kritik, nicht konsequent genug gegen Hass, Hetze und Verschwörungstheorien vorzugehen. Zuletzt war die Plattform in den Schlagzeilen, weil sich auf ihr Hobby-Investoren für Kampagnen zusammentaten.