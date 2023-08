MacBook Air mit 15-Zoll-Display: Je größer, desto besser?

Nicht weniger als "den besten 15-Zoll-Laptop der Welt" will Apple mit dem MacBook Air gebaut haben. Ob diese Aussage gerechtfertigt ist, hat die OÖN-Redaktion getestet.

Hardware und Ausstattung: Der 15-Zöller ist eine größere Variante des etablierten 13-Zoll-Modells und ist wie seine kleine Schwester mit Apples M2-Chip ausgestattet. Genau genommen misst das Liquid-Retina-Display 15,3 Zoll und löst mit 2880 x 1864 Pixeln auf. Auch die Anschlüsse (zweimal USB-C bzw. Thunderbolt, MagSafe, Klinkenbuchse) sind ident mit jenen des kleineren Modells. Den zusätzlichen Platz nutzt Apple für ein richtig großes Trackpad und für mehr Lautsprecher. Insgesamt sind es sechs Lautsprecher, zwei mehr als beim 13-Zoll-Modell. Trotz eines Metallgehäuses macht das MacBook Air 15’’ einen schlanken und leichten Eindruck. Der Laptop misst 34 x 23,8 x 1,8 Zentimeter und wiegt 1,51 Kilogramm. Die Farbvarianten heißen Polarstern, Space Grau, Silber und Mitternacht.

MacBook Air mit 15-Zoll-Display: viel Power, starker Akku und ein lüfterloses Design Bild: Apple

Unsere Eindrücke: Das Display ist sicherlich ein Aushängeschild des MacBook Air 15’’. Das Bild ist sehr scharf mit guter Helligkeit und schönen Farben – ideal etwa für Bildbearbeitung. Ähnlich wie viele Smartphones hat das Display eine Notch, also eine Aussparung für die Kamera. Das ist für Notebooks doch eher ungewöhnlich und etwas gewöhnungsbedürftig. Hat man sich jedoch einmal daran gewöhnt, stört die Aussparung kaum noch. Das größere Trackpad ermöglicht sehr komfortables Arbeiten. Auch die zusätzlichen Lautsprecher zahlen sich in der Praxis aus. Für einen Laptop dieser Größe und Bauweise ist der Sound sehr gut und ausgeglichen. Die wohl größte Stärke des 15-Zoll-Modells ist aber der Akku. Auch wenn die von Apple versprochene Laufzeit von 18 Stunden in der Praxis meist etwas zu optimistisch sein dürfte, erweist sich das MacBook Air als wahrer Ausdauer-Experte.

Notch: Am oberen Rand hat das Display eine Aussparung für die Kamera. Bild: Apple

Fazit und Preise: Dank M2-Chip ist das MacBook Air für fast die allermeisten Aufgaben des Alltags gerüstet. Je größer, desto besser? Im Fall von Apples MacBook Air trifft diese Aussage zu. Im Vergleich zum kleineren Modell gibt es ein Plus von 1,7 Zoll bei der Displaydiagonale. Die Modelle kosten 1599 Euro (256 GB) bzw. 1829 Euro (512 GB).

OÖN-Tipp: In Österreich kommen Studierende und Mitarbeiter von Bildungseinrichtungen in den Genuss von Apples "Back to School"-Aktion. Details zu den Bildungsrabatten finden Sie auf apple.com/at.

