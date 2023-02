Wiener Opernball 2023: Vieles neu, alles teurer

Die Vorbereitungen für den morgigen 65. Wiener Opernball gehen in die Zielgerade. Seit Dienstag, 6.30 Uhr, werken rund 500 Arbeiter daran, das Innere des Hauses in einen prachtvollen Ballsaal zu verwandeln. Die Zeit ist wie immer knapp, denn bis zur Generalprobe heute Abend muss die Oper fertig herausgeputzt sein. Insgesamt fallen dafür rund 12.000 Arbeitsstunden an. Neu ist dieses Mal unter anderem die Gestaltung des Foyers: Da es heuer zum ersten Mal kein Casino mehr gibt, ist dadurch ein zusätzlicher Raum entstanden, der als Kulinarikzone genutzt wird. Aufgetischt werden in diesem "Wiener Salon" etwa Rieslingbeuschel, Paprikahenderl oder Rote-Rüben-Nockerl – auch vegane Speisen werden angeboten. Zum ersten Mal gibt’s heuer auch einen Kaiserschmarrn "to go".

Maria Santner ganz in Rot

"Bis jetzt läuft alles sehr, sehr gut", sagt Maria Santner. Die Dancing-Stars-Jurorin aus Sipbachzell hat bereits zum dritten Mal den Einzug des Jungdamen- und Jungherrenkomitees choreografiert. Sie selbst wird eine traumhaft schöne Robe der Designerin Eva Poleschinski tragen, die mit Blüten und Straußenfedern verziert ist. "Morgen um 17 Uhr werde ich in mein Kleid schlüpfen und dann geht es los", sagt die 36-Jährige im Gespräch mit den OÖNachrichten. Und auch wenn sie arbeiten muss, ein oder zwei Tänzchen mit Ehemann Marco Angelini sind "auf jeden Fall eingeplant".

Auch Model Barbara Meier hüllt sich eine Poleschinski-Robe. Bild: doris himmelbauer

Mit Silvia Schneider ist eine weitere prominente Oberösterreicherin in Wien vertreten. Die Moderatorin wird heuer ein Kleid aus ihrer eigenen Kollektion tragen. Für die Couture-Anfertigung wurden in 162 Arbeitsstunden rund 67.644 Strasssteine in mühevoller Handarbeit verarbeitet.

Moderatorin Silvia Schneider hat ihr Kleid selbst designt, Bild: PHILIPP JELENSKA

"Mir schwebte schon seit geraumer Zeit der Traum eines Kleids aus Licht vor", so die 40-jährige Linzerin, die auch das Ballkleid von Frauenministerin Susanne Raab entworfen hat.

Seit Wochen ausverkauft

Der Opernball ist seit Wochen ausverkauft. Sogar die Logen, die bis zu 23.600 Euro kosten, sind längst vergeben. Für den ganz normalen Eintritt werden heuer 350 Euro verlangt, wobei der reguläre Kartenpreis 315 Euro beträgt – zusätzliche 35 Euro werden als Solidaritätszuschlag verrechnet, der zu 100 Prozent an die Initiative "Österreich hilft Österreich" geht, die Menschen im Land unterstützt.

Der Wiener Baumeister Richard Lugner, der heuer US-Superstar Jane Fonda (85) für den Ball engagiert hat, istbereits hochgradig nervös. Um am Ball möglichst fesch und fit zu sein, hat er sein eigenes Rezept. "Zur Stärkung meiner Abwehrkräfte war ich am Montag in einer Kältekammer bei minus 112 Grad Celsius, und zwar zwei Minuten und zehn Sekunden lang", sagte Lugner.

Hollywoodstar Jane Fonda ist der diesjährige Stargast von Richard Lugner. Bild: APA/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Die Preise beim Opernball

Sacherwürstel 15,00 €

Gulasch 18,00 €

Wasser 0,75 l 23,50 €

Kaffee klein 8,50 €

Bier 0,33 l 13,50 €

Wein 0,125 l 13,50 €

Sekt 0,1 l 19,50 €

In allen Gastronomie-Preisen enthalten ist auch der Solidaritätsbeitrag von 10 %.

Video: So verwandelt sich die Oper in einen Ballsaal

