Matthias Schweighöfer will sich verloben

Ein Termin steht zwar noch nicht fest, aber "wir werden uns sicher verloben", sagte der 38-Jährige ("What A Man", "Vaterfreuden") der Zeitschrift "Bunte". Schweighöfer schwärmte in dem Interview in den höchsten Tönen von seiner Freundin Ruby O. Fee (24), die ebenfalls als Schauspielerin arbeitet, zuletzt in "Lindenberg! Mach dein Ding": "Sie ist supersüß, eine tolle Frau und ein richtiger Schatz." Ende Jänner 2019 hatte Schweighöfer die Trennung von seiner langjährigen Freundin Ani Schromm bekanntgegeben, mit der er zwei Kinder hat.

