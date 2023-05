Der fesche Mann im Kilt

Hochgewachsen, gut aussehend und im Kilt: Johnny Thompson, Equerry (Stallmeister) des britischen Königs, hat – wie auch schon beim Staatsbesuch von Charles und Camilla in Deutschland – bei der Krönung in der Kirche viele Blicke auf sich gezogen. Im Internet gab es wegen seines guten Aussehens einen regelrechten Hype.

Der 39-Jährige war ranghöchster Leibwächter von Queen Elizabeth, jetzt ist er als Stallmeister in die Dienste von König Charles getreten. Aufgabe eines Equerry ist, sich um die Details im täglichen Programm des Königs zu kümmern.

Harry blieb nur 28 Stunden und 42 Minuten im Land

Unmittelbar nach der Krönung seines Vaters Charles ist Prinz Harry in die USA zurückgekehrt. Der 38-Jährige, der sich mit Ehefrau Meghan vom Königshaus zurückgezogen hat, hielt sich nur für 28 Stunden und 42 Minuten in Großbritannien auf, wie die Zeitung „Mail“ berechnet hat. In Kalifornien kam er dann noch rechtzeitig an, um den vierten Geburtstag von Sohn Prinz Archie mitzufeiern – der vom Palast keine öffentlichen Glückwünsche erhielt. Ehefrau Meghan war mit Archie und Tochter Lilibet (knapp 2) zu Hause geblieben.

Charles meckerte offenbar über Unpünktlichkeit

Offizielle Kommentare sind selten. Und so beschäftigen britische Medien bei Großereignissen gerne Lippenleser, um herauszufinden, was die Royals tatsächlich zu sagen haben. Der Sender Sky News will dadurch herausgefunden haben, dass Charles (74) kurz vor seiner Krönung ziemlich genervt war. Der Grund: kleine Schnitzer im minutiös getakteten Ablaufplan. „Nie können wir pünktlich sein“, sagte der König demnach zu seiner Gattin Camilla (75), als das Paar vor der Westminster Abbey länger in der Kutsche sitzen musste.

