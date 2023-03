Peugeot 508: Zwischendurch brüllt der Löwe ziemlich laut

Pünktlich zur Mitte des Lebenszyklus präsentiert Peugeot das Facelift-Modell des 508 – wobei die Überarbeitung recht deutlich ausfiel, sehr zum Vorteil des Mittelklasse-Franzosen. Vor allem am Design haben die Zeichner gedreht.

Vom neuen Peugeot-Emblem bewegen sich Kühlrippen weg – so, wie der Wind ums Auto weht. Sieht extrem dynamisch und modern aus. Seitlich begrenzen Tagfahrlichter im Drei-Krallen-Design die Front, darüber leuchten ultraschmale LEDs mit Matrix-Technologie (blendfreies Fernlicht), und das serienmäßig. Am Heck sind die neuen LED-Leuchten in das Drei-Krallen-Design mit dynamischen Blinkern integriert.

Der Kombi (SW) nimmt 530 bis 1780 Liter Ladung auf. Bild: Peugeot

Sieben Lackfarben mischte Peugeot an, neu dabei sind Okenite-Weiß, Eclipse-Blau und Titangrau. Beim PSE (Peugeot Sport Engineered) ergänzen Okenit Weiß, Selenium Grau und Perla Nera Schwarz die Farbpalette.

Der einzigartige Klassiker des Löwen: das iCockpit Bild: Peugeot

Vom Abstandstempomaten (ACC) bis zur Nachtansicht: Das Paket an Assistenzsystemen ist überdurchschnittlich prall gefüllt. Marktstart für die Facelift-Modelle ist im Sommer 2023, Preise hat Peugeot noch keine genannt.

Die Antriebe

Der 508 bleibt sowohl in der Limousine als auch in der Kombi-Version den Verbrennern treu: Der Benziner 1,2 l Pure Tech 130 leistet 96 kW (131 PS), der Turbodiesel 1,5 l BlueHDi 96 kW (131 PS). Das Plug-in-Hybrid-Angebot mit dem 165 kW-(225 PS)-Antrieb wird um die 180 PS starke Variante erweitert. Die Achtgang-Automatik ist in allen Modellen Serie. Das PSE-Modell wird mit dem 360-PS-Plug-in-Hybrid ausgeliefert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Carsten Hebestreit Redakteur Motor Carsten Hebestreit