Elektro-Lexus: LF-Z, der rasante Vorbote

Dieser Tage stellte die Premium-Marke das Konzeptauto LF-Z Electrified vor. Der Stromer sei der Vorbote einer Flotte von 20 neuen oder überarbeiteten Modellen, die Lexus bis 2025 auf den Markt bringen wird, sagen die Japaner. Darunter sind batterieelektrische Varianten, Plug-in-Hybride und Hybride.

Die Werksangaben sind prickelnd: 4,88 Meter lang und 1,96 Meter breit liefert die Batterie im Unterboden 90 kWh Strom, der für 600 Kilometer reichen soll. Die 400 kW (544 PS) und 700 Nm beschleunigen den LF-Z in nur 3 Sekunden von null auf Tempo 100. Ladeleistung: 150 kW.

Cockpit als Vorlage

Ob die Studie tatsächlich gebaut wird, ließ Lexus noch offen. Fakt ist aber, dass nicht nur das neue Design, sondern auch das innovative Cockpit in die nächsten Modelle einfließen wird. So zum Beispiel in die nächste RX-Generation, die per Jahresende kommt.

Neues LF-Z-Cockpit schon für den RX? Bild: Lexus

Das Panoramadach im LF-Z lässt sich auf Knopfdruck abdunkeln, das Infotainmentsystem lernt von den Vorlieben des jeweiligen Lenkers (Stichwort: KI – künstliche Intelligenz). Eine Spracherkennung fährt ebenso mit wie ein Head-up-Display mit Augmented Reality (Wegweiser etc. werden in das reale Bild eingeblendet) wie auch ein digitaler Schlüssel, der zum Beispiel mit Familienmitgliedern geteilt werden kann.