Der Leichtbau nach Stuttgarter Art: Wenn plötzlich Kilos purzeln

Der Wind pfiff über die Ice Road, über das legendäre Oval in Zell am See. Dort, wo einst die Porsches über das Eis bretterten, dass Tausenden rund um die Strecke warm ums Herz wurde. Voriges Wochenende luden die rennnarrischen Stuttgarter wieder ein. Rallye-Legende Walter Röhrl war da, die Markenbotschafter Aksel Lund Svindal und Timo Bernhard sowie fast der gesamte Porsche-Vorstand. Dass der regierende Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ebenfalls vorbeischaute, sei als Randnotiz vermerkt. Red Bull fährt keine Porsche-Motoren, daher die noble Zuffenhausener Zurückhaltung bei der Namensnennung.

GT3-Motor für den GT4

Bei gefühlten minus zehn Grad – Stichwort: stürmischer Wind – lief Porsches Jüngster für seinen Einsatz warm: der 718 Cayman GT4 RS. Währenddessen schwärmte Frank-Steffen Walliser vom neuesten Modell. Eben jener Walliser, der Monate zuvor mit dem Vorschlag, den GT3-Motor im Cayman zu verbauen, Ungläubigkeit bis Ablehnung erntete. "Unmöglich!", war da noch eine freundliche Formulierung. Doch weil eben nichts unmöglich ist, nicht nur bei Toyota, werkelt das 4,0-Liter-Trumm jetzt im 718 GT4.

Der Hochdrehzahl-Saugmotor ist freilich nicht die einzige technische Feinheit, die direkt von der Rennstrecke im 718 landete. "Die gleichen Leute, die für die Rennstrecken-Modelle arbeiten, sind auch mit dem 718 beschäftigt", sagt Walliser. Daher seien die Rennteile "auf dem kürzesten natürlichen Weg" vom Rennwagen in der getunten, aber offiziell noch zivilen Version gelandet.

Der intelligente 718er-Leichtbau ist ganz RS-mäßig 30 Millimeter tiefergelegt und wird vom RS-Dämpfersystem in stabiler Lage gehalten. Nicht aus Stahlblech, sondern aus Kunststoff besteht der Tank, die Kotflügel, die Motorhaube und andere Verkleidungen bestehen aus Kohlefaser. Und die Titan-Auspuffendrohre sowie die Magnesium-Schmiedefelgen reduzieren noch einmal das Gesamtgewicht.

Luftstrom zu den Bremsen

Allerdings sind diese Zutaten optional zu ordern. Serie sind hingegen die "Naca Ducts", die beiden Öffnungen auf der Motorhaube, die einen kühlenden Luftstrom Richtung Bremsen leiten.

Eine Spezialität erwähnt der Leiter der Baureihen 911/718 noch: Der Heckflügel ist von oben aufgehängt. Damit die Luft, die die Konstruktion nach unten saugt, nicht verwirbelt wird und so mehr Abtrieb erzeugen kann. Sieht – vorsichtig formuliert – ungewöhnlich aus, macht aber fahrtechnisch einen spürbaren Unterschied. Berichten die Profis.

Wer in den 718 Cayman GT4 RS einsteigen möchte, muss zumindest 193.607,83 Euro bereithalten.

Technische Daten

Porsche unterzog den 718 Cayenne GT4 einer Diät. Die RS-Version bringt jetzt nur noch 1415 Kilogramm auf die Waage, das sind 35 Kilogramm weniger als der 718 GT4 mit PDK-Getriebe. Dafür leistet der 4,0-Liter-Motor aus dem GT3 satte 500 PS. Damit beschleunigt der Leichtbau-Sportwagen in 3,4 Sekunden von 0 auf Tempo 100 (Basis-GT4: 3,9 Sekunden). Spitze: 315 km/h (302 km/h).