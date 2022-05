Zwei Meter lange Boa Constrictor in beliebten Badesee gefunden

Eine 37-jährige Frau aus Annenheim in der Gemeinde Treffen (Bezirk Villach-Land) hat am Freitagvormittag eine zwei Meter lange Schlange im Ossiacher See gesichtet. Das Reptil trieb bewegungslos im Wasser. Die Frau alarmierte die Polizei, eine Bootsstreife barg das tote Tier, das 15 Meter vom Ufer entfernt war. Die Klagenfurter Reptilienexpertin Helga Happ identifizierte das Tier als Boa Constrictor. Diese stammt aus Mittelamerika und überlebt bei uns in freier Wildbahn nicht. Wie die Schlange in den See gekommen ist, ist derzeit nicht bekannt.