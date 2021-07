Zwei Arbeiter durch Stromschlag getötet

Der 56- und der 57-Jährige waren gegen 14.40 Uhr bei einer Großbaustelle in einer Tiefgarage mit elektrischen Arbeiten in einem Technikraum beschäftigt, als es zu dem Unglück kam. Die beiden dürften tödliche Stromschläge erlitten haben. "Ein dritter Arbeiter, der zufällig an dem Technikraum, in dem die beiden arbeiteten, vorbeikam, sah die Arbeiter auf dem Boden liegen", sagt Christopher Verhnjak von der Landespolizeidirektion Wien. Der dritte Arbeiter war es auch, der die Einsatzkräfte alarmierte. Der 56- und der 57-Jährige wurden durch die Berufsfeuerwehr geborgen, da mögliche offene Stromleitungen nicht ausgeschlossen werden konnten. Der Notarzt der Berufsrettung konnte nur noch den Tod der beiden feststellen.