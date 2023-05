Verstörende Durchsagen in ÖBB-Zügen: Polizei ermittelt

Es waren höchst irritierende Szenen, die sich am Sonntagabend im Railjet 661 von Bregenz nach Wien abgespielt haben: Kurz bevor der Zug die Bundeshauptstadt erreichte, ertönten gegen 21:30 Uhr Passagen einer Hitler-Rede mit "Sieg Heil"-Rufen aus den Lautsprechern.

"Ziemlich verstörend"

David Stögmüller, Nationalratsabgeordneter der Grünen, war einer der zahlreichen Fahrgäste und berichtete über den Vorfall: Zuerst sei "komplett sinnloses Zeug, sogar lustiges" abgespielt worden, dann folgten plötzlich Teile einer Hitler Rede und "Sieg Heil"-Rufe. "Es war ziemlich verstörend. Die Zugbegleiterin wusste sich nicht mehr zu helfen", so Stögmüller. Die ÖBB-Mitarbeiterin habe versucht, die Durchsagen zu unterbrechen, sei aber gescheitert. Stögmüller fordert umgehend Konsequenzen: "Ich hoffe, es erfolgt eine Anzeige und schleunigst Aufklärung."

Die ÖBB bestätigten den Sachverhalt noch am Sonntagabend: "Leider kommt es derzeit in einzelnen Zügen zu irritierenden Durchsagen, von denen wir uns inhaltlich klar distanzieren". Man arbeite auf Hochtouren daran, die Ursache für diese technischen Störungen zu finden und schnellstmöglich zu beheben, hieß es in einer ersten Reaktion.

Kein Einzelfall

Wie sich herausstellte, war die Durchsage am Sonntagabend kein Einzelfall: Auf Twitter berichteten mehrere Nutzer von ähnlichen Vorkommnissen. "Irgendwas passt im Railjet Express 261 nicht. Seit Minuten wird über die Lautsprecher sehr viel Fragwürdiges abgespielt… von falschen Durchsagen, über Kinderlieder bis hin zu Versprechern von Chris Lohner. Teilweise auch noch sehr laut", schrieb ein Fahrgast schon am vergangenen Dienstag.

Bei den ÖBB waren bis Montagmorgen insgesamt drei Vorfälle bekannt, teilte Pressesprecher Bernhard Rieder auf OÖN-Anfrage mit. "Es passierte zu völlig unterschiedlichen Zeiten in verschiedenen Zügen, aber immer zwischen St. Pölten und Wien", sagte Rieder.

Polizei ermittelt

Doch was war die Ursache für die befremdlichen Zug-Durchsagen? In sozialen Medien wurden unter anderem über einen Hacker-Angriff spekuliert. Bei den ÖBB hat man eine andere Theorie: Derzeit geht man davon aus, dass sich eine Gruppe von Personen, die in St. Pölten zugestiegen war, Zugang zu der Sprechanlage verschaffte und von dort aus via Handy diverse Tonbänder abspielte. Wie dies genau gelungen sei, werde nun erhoben.

"Anfangs war es noch lustig, es wurden Hoppalas und Versprecher oder Kinderlieder abgespielt. Aber nun handelt es sich um einen strafrechtlichen Tatbestand", sagt Rieder. Die ÖBB hätten die Polizei eingeschaltet, die die Ermittlungen übernommen hat.

