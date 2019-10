Touristenführerin in Salzburg von Mann attackiert und verletzt

Dann wurde die 58-jährige Führerin Opfer seiner Aggression. Er packte die Frau von hinten und stieß sie nach vorne. Die Salzburgerin stürzte und brach sich offenbar den Arm.

Als die Frau am Boden lag, begann der Mann auch noch zu lachen und machte sich davon. Die Verletzte wurde im Unfallkrankenhaus medizinisch versorgt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die nähere Angaben zu dem Vorfall am 10. Oktober um 8.45 Uhr zwischen dem Hotel Sacher und der Herbert-von-Karajan-Statue in der Friedrich-Hummelstraße nahe des Makartsteges machen können.

Der Unbekannte ist rund 1,60 Meter groß und von mittlerer Statur. Er hat rötlich braune, kurze und gewellte Haare und eine leichte Glatze am Hinterkopf. Zum Tatzeitpunkt trug er eine türkise Jacke. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Salzburg ersucht um Hinweise unter der Telefonnummer 059133-55-3333.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.