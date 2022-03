Steirerin starb bei Auffahrunfall auf der A9

Der 46-jährige Lastwagenfahrer aus der Türkei bemerkte den Aufprall und hielt am Pannenstreifen an. Als er das im Heck verkeilte Fahrzeug sah, rief er sofort die Rettung. Für die Frau kam allerdings jede Hilfe zu spät, hieß es in der Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.

Die Leibnitzerin konnte nur noch tot aus dem Wrack geschnitten werden. Bisherige Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Frau ungebremst gegen den Anhänger des Lkw gefahren war.