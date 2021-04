Segelflugzeug in der Nähe von Krems-Gneixendorf abgestürzt

Wie ein ÖAMTC-Sprecher mitteilte, wurden dabei zwei Insassen verletzt. Ein Mann wurde vom Notarzthubschrauber "Christophorus 2" in das Universitätsklinikum St. Pölten transportiert, eine Frau per Rettungswagen in das Universitätsklinikum Krems überstellt.

Nach Angaben von Sonja Kellner vom Roten Kreuz Niederösterreich passierte der Absturz im Landeanflug auf Krems-Gneixendorf. Pilotiert worden war das Fluggerät vom letztlich schwerverletzten Mann.