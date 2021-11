Passagier starb an Bord: Flugzeug musste in Klagenfurt zwischenlanden

Der 71-jährige Deutsche wurde so nach der Landung umgehend von einem Notarzt versorgt, für ihn kam aber jede Hilfe zu spät.

Laut Eurowings waren 178 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder an Bord des Airbus A320. Das Flugzeug mit der Flugnummer EW 5110 sei von Klagenfurt zurück zum Flughafen Köln-Bonn geflogen. Die Passagiere wurden in einem Hotel untergebracht, Sonntagfrüh startete das Flugzeug erneut und landete am Vormittag in Hurghada.