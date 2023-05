Kleinkind bei Unfall auf Bauernhof im Waldviertel schwer verletzt

Entsprechende Onlineberichte von "NÖN" und "Heute" bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntag auf Anfrage. Zwei Notarzthubschrauber wurden angefordert. Das Kleinkind wurde per Helikopter in ein Linzer Klinikum transportiert, der Senior letztlich von der Rettung in das Landesklinikum Zwettl.

Der genaue Hergang des Unfalls war am Sonntag unklar. Keine exakten Angaben gab es auch zum jeweiligen Grad der Verletzung. Befreit wurden die beiden eingeklemmten Personen laut Polizei von Zeugen. Wie die "NÖN" berichteten, war ein Bauernhof Schauplatz des Geschehens.

