Diesel in Österreich über zwei Euro - Tankstelle in Kärnten leergetankt

Der Höhenflug der Treibstoffpreise nimmt kein Ende. Im niederösterreichischen Traiskirchen etwa berichten Autofahrer heute bereits von einem Dieselpreis, der um die 2,50-Euro-Marke liegt. Nicht etwa auf den Autobahnen, innerorts. Siehe Screenshot.

Diesel bei Tankstelle in Klagenfurt ausgegangen

Die hohen Treibstoffpreise sind in aller Munde und haben in Klagenfurt für einen derartigen Ansturm auf die Magistratstankstelle gesorgt, dass dort am Mittwochvormittag vorübergehend der Benzin ausgegangen ist. Diesel war noch vorhanden, hieß es in einer Mitteilung der Kärntner Landeshauptstadt. Und noch am Mittwoch werde auch wieder Benzin vorhanden sein, denn ein Tankwagen sei bereits unterwegs. Die Preise bei der städtischen Tankstelle sind etwas geringer.

In Österreich ist trotzdem von einer Reduktion der hohen Treibstoffpreise noch nichts zu hören. Etwa eine Abgabensenkungen auf Steuern.

Irland senkt Steuern

Die irische Regierung hat angesichts stark gestiegener Kraftstoffpreise eine Senkung der Steuern auf Benzin und Diesel bereits angekündigt. Wie Irlands Finanzminister Paschal Donohoe am Dienstag sagte, soll die Steuer bei Benzin um 20 Cent sinken, bei Diesel sind es 15 Cent. Die Maßnahme soll bis 31. August gelten.

Pro Tankfüllung für einen 60-Liter-Tank können Autofahrer dadurch zwölf Euro bei einem Benziner sparen, bei einem Dieselfahrzeug sind es neun Euro. Die Regierung kostet der Schritt den Angaben nach 320 Millionen Euro.