Für Autofahrer ist es ein gewohntes Bild: Die Preise für einen Liter Benzin oder Diesel klettern an den Zapfsäulen von einem Hoch zum nächsten – und nähern sich rasant der Zwei-Euro-Marke. "An den Zweier beim Tanken werden wir uns in nächster Zeit wohl gewöhnen müssen", sagt Bernd Zierhut, Geschäftsführer der Welser Doppler-Gruppe. Vor Corona lag der Dieselpreis bei 99 Cent.