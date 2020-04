Coronavirus: Zahlen in Österreich stabil, weltweit mehr als 100.000 Todesfälle

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bezeichnet den Zuwachs der Toten in etlichen Staaten Europas als alarmierend, er lag am Freitag in Frankreich und im Vereinigten Königreich bei jeweils fast 1.000 Personen im Tagesvergleich. Die USA liegen mit mehr als 18.000 Toten inzwischen gleichauf mit dem schwer betroffenen Italien. Die Zahl der registrierten Infektionsfälle weltweit stieg auf 1,7 Millionen, wie aus aktuellen Zahlen der Johns-Hopkins-Universität hervorgeht.

In Österreich werden hingegen die Test-Kapazitäten weiter erhöht: "Wir haben nun immer mehr Kapazitäten und konnten die Logistikkette entscheidend verbessern. Daher wird kommende Woche die Zahl der Testungen begleitend zur gesicherten schrittweisen Öffnung weiter stark erhöht", erläuterte der Minister das weitere Vorgehen. Die Zahl der Tests lag über 140.000 - laut Ressort eine Rekordzahl - und stieg damit gegenüber Freitag um über 6.000.

Nach bisher 13.776 positiven Tests auf das Coronavirus, wurden am Karsamstag (Stand: 15 Uhr) 6.604 dieser Menschen, also knapp die Hälfte, wieder als genesen gemeldet. 337 Menschen sind bisher mit oder an einer Covid-19-Erkrankung verstorben, geht aus den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium hervor.

6.731 aktive Fälle bedeuten einen Rückgang von rund vier Prozent im 24-Stunden-Vergleich. Die Zahl der Covid-19-Spitalspatienten blieb mit 1.036 nahezu konstant, es gab zwei Prozent mehr Neuerkrankte, die Zahl der aktiv Erkrankten sank hingegen auf 6.731 (minus vier Prozent).

Aufgrund der Maßnahmen gegen Covid-19 hat sich auch die Lage bei den Tiertransporten verschärft. Anschober unterzeichnete am gestrigen Freitag daher einen Erlass für verschärfte Auflagen: Amtstierärzte wurden etwa dazu angewiesen, Tiertransporte nur dann abzufertigen, wenn ein rascher Transport gewährleistet werden kann.

Spanien weiterhin "Corona-Hotspot"

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kündigte die Untersuchung von Rückfällen von Covid-19-Patienten, die nach negativen Virus-Tests als geheilt galten. "Wir stehen in enger Verbindung mit unseren klinischen Experten und arbeiten hart daran, mehr Informationen über diese individuellen Fälle zu erhalten", heißt es in einer Stellungnahme zu ungewöhnlichen Fällen in Südkorea.

Unter den am stärksten von der Lungenkrankheit Covid-19 betroffenen Ländern hat die Johns-Hopkins-Universität den höchsten Anteil an Corona-Toten relativ zur Bevölkerungszahl bisher in Spanien registriert. 34 Menschen starben dort pro 100.000 Einwohner nach einer Infektion. In Italien waren es rund 31, in den USA knapp sechs Todesfälle pro 100.000 Einwohner, in Österreich 3,6 Menschen, Deutschland lag mit 3,3 knapp darunter.

Trump vor "größter Entscheidung seines Lebens"

In den USA wurden über eine halbe Million nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus vermeldet. Laut Johns-Hopkins-Universität starben dort bisher außerdem über 18.700 Infizierte laut den Daten vom Samstagvormittag. US-Präsident Donald Trump sagte zur Frage, wann und wie das Land wieder zur Normalität zurückkehren könnte: "Das ist mit Abstand die größte Entscheidung meines Lebens." Er werde sie in Abstimmung mit "den klügsten Menschen" finden - die OÖN haben berichtet.

Italiens Regierung verlängert die strikten Ausgangsbeschränkungen für die 60 Millionen Bürger bis zum 3. Mai. Die Maßnahmen gelten seit dem 10. März. In Italien dürfen die Menschen derzeit nur ausnahmsweise das Haus verlassen, etwa wenn sie zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen müssen. Auch ein Großteil der Unternehmen ist seit Wochen geschlossen - zur aktuellen Situation in Italien.

In der Türkei verhängte die Regierung wegen der Corona-Krise für dieses Wochenende kurzfristig Ausgangsbeschränkungen in 31 Städten. Betroffen war auch die größte Stadt des Landes, die Millionenmetropole Istanbul - Panikkäufe waren die Folge. Die Zahl der Todesopfer hatte am Freitag die Marke von 1.000 überschritten. Die russische Hauptstadt Moskau erhöhte wegen der Corona-Pandemie die Kapazitäten in den Krankenhäusern, die Zahl der Betten soll in den nächsten 14 Tagen auf bis zu 10.000 aufgestockt werden.

