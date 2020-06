Corona-Cluster in Salzburg: 158 Personen isoliert

Nachdem sich mindestens 17 Personen bei einem Treffen des Rotary-Clubs am 15. Juni in der Stadt Salzburg mit Covid-19 angesteckt hatten, ist die Zahl der unter Quarantäne stehenden Kontaktpersonen in Salzburg gestern auf 158 geklettert.

"Wir haben mittlerweile alle bekannten Kontaktpersonen im Cluster getestet", sagte ein Sprecher des Landes Salzburg. Nun konzentriere man sich auf den Indexfall, also jene Person, welche die Infektionswelle in der Vorwoche ausgelöst hat. Denn wo sich der Mann selbst angesteckt hat, ist nach wie vor unklar – und könnte womöglich auch ungeklärt bleiben. Zwar werde versucht, alle Menschen im Umfeld zu testen, wie Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz sagte. Der Mann könnte sich jedoch bei jemandem angesteckt haben, der selbst keine Krankheitssymptome aufweist und mittlerweile nicht mehr Überträger des Virus ist. Die Landessanitätsdirektorin zeigte sich aber optimistisch, den neuen Covid-19-Cluster einfangen zu können. "Wir haben die Situation gut unter Kontrolle", sagte Juhasz.

An dem geschlossenen Treffen des Rotary-Clubs hatten 26 Personen teilgenommen, 16 davon waren später aber noch in ein Altstadtlokal weitergezogen. Der neue Cluster hat für erhöhte öffentliche Aufmerksamkeit gesorgt, weil sich neben einem hochrangigen Anästhesisten der Salzburger Landeskliniken auch ein Spitzenbeamter des Landes sowie ein Mitarbeiter aus dem Büro der Salzburger Bildungslandesrätin Maria Hutter infiziert hatten.

Die Testung des Landeshauptmanns, der anderen sechs Regierungsmitglieder sowie von mehr als 80 weiteren Mitarbeitern in den Regierungsbüros und der Landesamtsdirektion brachte ausschließlich negative Ergebnisse.

21 Neuinfektionen in Wien

In Österreich gab es mit Stand Dienstagvormittag 28 Corona-Neuinfektionen gegenüber dem Vortag, davon 21 in Wien und drei in Oberösterreich. Drei Mitarbeiter des Wiener AKH waren in Heimquarantäne positiv getestet worden. In Oberösterreich stünden die drei Neuinfektionen laut Krisenstab des Landes in keinem Zusammenhang mit einem Spital, einer Schule, einem Altenheim oder Öffi-Pendlern. Insgesamt waren gestern in Oberösterreich 36 Personen mit Covid-19 infiziert sowie 268 Kontaktpersonen in Quarantäne.

