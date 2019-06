Ab ins lange Wochenende: Wo mit Staus zu rechnen ist

Ab Freitagmittag ist mit sehr starkem Reiseverkehr aus den Ballungsräumen bzw. in Richtung Süden nach Italien und Kroatien, speziell auf der A8 Innkreis, der A10 Tauern und der A9 Phyrn Autobahn sowie über den Brenner zu rechnen.

Auf der West-Ost Strecke (speziell A1, A21, S1 und A4 in Richtung Ungarn) wird es ebenfalls mehr Verkehr als üblich geben. "Alle Autobahnmeistereien sind in erhöhter Bereitschaft, unsere Mautstellen voll besetzt. Wir appellieren aber trotzdem, auf dem Weg in Richtung Süden mehr Zeit einzuplanen, auf Sicherheitsabstand und Geschwindigkeit zu achten. Denn jeder Unfall oder auch Pannen verschärfen die Verkehrssituation noch zusätzlich", teilte Christian Ebner vom ASFINAG Verkehrsmanagement in einer Aussendung mit.

Verzögerung auf Stadtausfahrten

Am Nachmittag wird es auch auf den Stadtausfahrten der größeren Städte losgehen. In Wien vor allem auf der A23, der Südosttangente, abschnittsweise am Gürtel, auf der Linken Wienzeile und in der Westausfahrt, auf der Altmannsdorfer- und Triester Straße, sowie ab dem späteren Nachmittag und Abend auf der A4, der Ostautobahn, abschnittsweise zwischen dem Knoten Prater und Fischamend. Bei Fahrten zum Flughafen sollte man eine halbe Stunde mehr Zeit einplanen.

In Linz wird auf der A7, der Mühlkreisautobahn, auf der Unteren Donaulände und auf den Umfahrungen Ebelsberg und Traun stadtauswärts viel Verkehr erwartet.

Video: Kerstin Obermaier (Ö3-Verkehrsredaktion) über das starke Reisewochenende.

Veranstaltungen behindern Reiseverkehr

Außerdem gibt es einige Veranstaltungen, die das Verkehrsaufkommen verstärken werden. Heute findet etwa in der Zeit von 11 bis 14 Uhr eine Demonstrationsveranstaltung der Gemeinde Marchtrenk im Bereich der Bundesstraße B 1 und Anschlussstelle Wels Ost/ Marchtrenk statt. Die Abfahrten bleiben für den Verkehr offen. Es ist aber aufgrund des Reiseverkehrs mit Behinderungen zu rechnen.

Ebenfalls heute steigt in Klagenfurt das EM-Qualifikations-Spiel zwischen Österreich und Slowenien. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Bei der An- und Abreise ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen auf der A 2 Süd Autobahn im Bereich Klagenfurt-West zu rechnen.

Richtung Süden dauert es länger

Vor dem Pfingstwochenende hat das Land Tirol kurzfristig zusätzliche Lkw-Blockabfertigungen bei Kufstein Nord eingeplant. Am Freitag wird der Verkehr ab 12.00 Uhr dosiert, am Samstag bereits ab 5.00 Uhr. Am Sonn- und Feiertag gilt ohnehin das Fahrverbot. Nach dem Pfingstmontag wird, wie vorgesehen, der Verkehr am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag blockweise abgefertigt, hieß es vom Land Tirol.

Als Begründung für diese Maßnahme gibt das Land die Erfahrungen der Verkehrsbelastung vom 29. Mai, dem Tag vor Christi Himmelfahrt, an. Eine Gegenüberstellung mit dem Verkehrsaufkommen vom selben Wochenende des Jahres 2018 habe ergeben, dass die Inntalautobahn (A12) und die Brennerautobahn (A13) schon damals an der Belastungsgrenze angelangt wären, obwohl zu dieser Zeit drei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung standen.