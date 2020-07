62-Jähriger wollte Kekse: Kassierin mit Messer bedroht

Nach der Tat flüchtete der Salzburger mit den Keksen in seine nahegelegene Wohnung. Er konnte widerstandslos in seiner Wohnung festgenommen werden, berichtete die Polizei Salzburg.

Zuvor versuchte der Mann bereits in eine Trafik einzubrechen. Kurze Zeit später bedrohte er die 43-Jährige in einem nahegelegenen Supermarkt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg wurde der Mann in die Justizanstalt Salzburg gebracht.

