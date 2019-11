21-Jähriger stürzte mit Auto in Bach - tot

Der Mann fuhr laut Polizei bei Millstatt (Bezirk Spittal an der Drau) mit seinem Pkw gegen eine Leitschiene. Das Auto wurde durch die Luft katapultiert, stieß gegen ein Brückengeländer und stürzte in den Pesentheiner Bach. Der Lenker starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

Streifenpolizisten wurden gegen 6.30 Uhr durch das stark beschädigte Brückengeländer aufmerksam und entdeckten das Auto. Sie setzten die Rettungskette in Gang. Die Unfallstelle war während der Bergearbeiten bis 9.20 Uhr gesperrt.

