200 Feuerwehrleute kämpfen gegen Großbrand auf Bauernhof

Laut Philipp Gutlederer vom Bezirksfeuerwehrkommando standen ein Heustadel und Stallungen in Flammen. Hitze und Wassermangel erschwerten dem Sprecher zufolge die Löscharbeiten. Die Rauchsäule über dem Brandort sei kilometerweit zu sehen gewesen, sagte Gutlederer.

Die Helfer waren bemüht, das Wohnhaus auf dem Anwesen zu schützen. Das Wirtschaftsgebäude stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Es wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. Bei Außentemperaturen von mehr als 33 Grad gingen mehrere Atemschutztrupps in voller Montur gegen die Flammen vor. Mittlerweile sei das Feuer unter Kontrolle, teilten die Einsatzkräfte am Nachmittag mit, die Nachlöscharbeiten dürften aber noch bis am Samstagmorgen dauern.

Stiere mit Wasser gekühlt

Einige Tiere seien gerettet worden, so Gutlederer. So konnten die Kälber in Sicherheit gebracht werden, die Stiere wurden zudem mit Wasser gekühlt, heißt es auf der Facebookseite des Bezirksfeuerwehrkommandos. Die Bewohner wurden vom Roten Kreuz betreut.

Karte: Biberbach liegt unweit der Landesgrenzen zu Oberösterreich