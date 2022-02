18-jährige Mädchen stachen auf zwei Männer ein

Die Polizei wurde rund eine halbe Stunde nach Mitternacht alarmiert und informiert, dass ein 22-jähriger Grazer in der Mondscheingasse mit einem Messer verletzt worden war. Der Mann gab an, von zwei unbekannten Frauen mit dem Messer grundlos attackiert worden zu sein. Er hatte zahlreiche Schnitt- und Stichverletzungen am Oberkörper sowie im Kopf- und Halsbereich erlitten.

Eine Alarmfahndung wurde ausgelöst, dabei entdeckte eine Streife bei der Radetzkybrücke ein zweites Opfer, das mit einem Messer von den Frauen attackiert worden war. Der 17-jährige, in Graz wohnhafte Iraker wurde ebenfalls verletzt, allerdings nicht so schwer wie der 22-Jährige. Die Täterinnenbeschreibungen der beiden Opfer stimmten überein, das Duo wurde von einer Streife gestellt und ins Polizeianhaltezentrum am Paulustor gebracht. Die Tatwaffe - es dürfte sich um ein Küchenmesser handeln - wurde sichergestellt.

Über das Motiv ist noch nichts bekannt. "Sicher ist, dass die Frauen die beiden Männer nicht kannten", sagte ein Polizist zur APA. Die beiden mutmaßlichen Täterinnen dürften auch einen kleinen Brand in der Mondscheingasse gelegt haben, genaueres dazu war ebenfalls noch nicht eruiert worden.