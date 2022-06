Zwei Tage Hitze: Mehr als 30 Grad am Wochenende

Als Beginn einer Hitzewelle will Josef Haslhofer das kommende Wochenende nicht verstanden wissen. "Davon kann man aktuell vor allem in Spanien sprechen", sagt der Meteorologe der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Dort stiegen die Temperaturen in den vergangenen Tagen auf bis zu 45 Grad an.

Heiß wird es allerdings auch in Oberösterreich: Am Wochenende wird die 30-Grad-Marke deutlich überschritten. "Feinfühlige Menschen können da schon Kreislaufprobleme bekommen", sagt Haslhofer.

Gewittergefahr steigt

Um sich darauf einzustellen, bleibt aber noch Zeit: Heute, Mittwoch, bleibt es bei Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad den ganzen Tag über strahlend sonnig. Wolken sind nur wenige dabei, der Himmel zeigt sich blau in blau. Der morgige Feiertag bringt zunächst nur wenig Neues: Hochsommer, hohe Temperaturen – aber auch eine hohe Wahrscheinlichkeit für Gewitter. "Mit den Schauern frischt lebhafter Westwind auf, das werden wir auch noch am Freitag merken", sagt Haslhofer.

Der beginnt im Süden des Landes noch wolkenverhangen, einzelne Regenschauer passen ins trübe Bild. Noch am Vormittag kämpft sich aber die Sonne zurück, bei 22 bis 25 Grad können Wetterfühlige noch einmal durchschnaufen. Denn der Samstag bringt schließlich den ersten wirklich heißen Tag: Die Temperaturen steigen auf 30 Grad an, die Gewittergefahr ist gering. Am Sonntag legt der Hochsommer noch einmal nach, Gewitter sind bei Höchsttemperaturen von 33 Grad dann aber nicht mehr ausgeschlossen. Am Montag sinken die Temperaturen wieder, Abkühlung kündigt sich an.