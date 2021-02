Zusätzliche Teststraßen in Oberösterreich

45 Stationen, an denen sich die Oberösterreicher kostenlos auf Corona testen können, stehen seit 25. Jänner zur Verfügung. Auf die massive Nachfrage - seit Montag sind etwa Frisörbesuche nur mit negativem Test möglich - hat das Land jetzt reagiert: An den Standorten Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf), Eggelsberg (Bezirk Braunau), Ebensee (Bezirk Gmunden), Enns (Bezirk Linz-Land) und in Linz-Urfahr gibt es ab Anfang nächster Woche zusätzliche Testmöglichkeiten. Eine Anmeldung ist ab Samstag möglich, teilte das Land am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Weitere Teststationen, wo man in den vergangenen Tagen einen besonders großen Andrang verzeichnet hat, wurden zwischenzeitlich personell verstärkt, heißt es. Konkret sind das die Standorte Mauthausen (Bezirk Perg), Walding (Bezirk Urfahr-Umgebung), Neuhofen (Bezirk Linz-Land), Garsten (Bezirk Steyr-Land) und Mattighofen (Bezirk Braunau).

Gratistests bei mehr als 90 Apotheken

Durch die zusätzlichen Testmöglichkeiten seien 3000 zusätzliche Testungen pro Tag in Oberösterreich möglich, damit in Summe 33.000. "Wir werden auch weiterhin die Situation im Auge behalten und wenn notwendig wieder anpassen", so Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP).

Geprüft wird auch, Teststraßen nur an gewissen Tagen in bestimmten Regionen anzubieten. Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) fordert vom Bund, Gratistests bei Ärzten zu ermöglichen.

Zusätzlich zu den Stationen des Landes kann man sich bei mehr als 90 Apotheken im Land kostenlos testen lassen. Eine aktuelle Liste finden Sie auf der Homepage der Apothekerkammer.