Wetter, Strecke, Umleitungen: Was Sie über den 19. Linz-Marathon wissen müssen

Wie wird das Wetter?

Am Sonntag ist mit viel Sonnenschein zu rechnen. Gebietsweise gibt es am Vormittag Nebel oder Hochnebel, ab Mittag setzt sich aber meist die Sonne durch. Bei Frühtemperaturen um 2 sind Handschuhe und Haube empfehlenswert, bis zum Zieleinlauf dürften die Temperaturen auf etwa 10 Grad gestiegen sein. Mehr Infos auf nachrichten.at/wetter

Wann geht es los?

Der Start der unterschiedlichen Wettbewerbe erfolgt gestaffelt. Den Beginn machen die Handbiker beim Ascendor Handbike Halbmarathon um 8 Uhr. Zwei Minuten später starten die Inlineskater beim Fischer Brot Inline Skating Halbmarathon. Um 8:30 Uhr startet der LINZ AG Viertelmarathon: 8:30 Uhr. Der Startschuss zum Oberbank Marathon, Borealis Halbmarathon sowie Hyundai Staffelmarathon fällt dann um 9:30 Uhr.

Wo befindet sich der Start?

Der Start aller Bewerbe befindet sich auf der Voest-Autobahnbrücke in Fahrtrichtung Urfahr, Freistadt. Vom Linzer Hauptplatz braucht man dorthin zu Fuß etwa 15 bis 20 Minuten. Den Läufern wird empfohlen, sich rechtzeitig am Start einzufinden, um Hektik, Stress und Nervosität zu vermeiden. Zuschauer haben rechts und links der Fahrbahn ausreichend Platz.

Wo befindet sich das Ziel?

Das Ziel für die Laufbewerbe – Viertelmarathon, Staffelmarathon, Halbmarathon und Marathon – befindet sich auf dem Linzer Hauptplatz. Beim Zieleinlauf werden die Sportler von Tribünen auf beiden Seiten angefeuert – eine grandiose Stimmung ist garantiert. Das Ziel für Handbiker und Inlineskater befindet sich aus Sicherheitsgründen in der Wiener Straße.

Wann kommen die Ersten ins Ziel?

2:07:33 Stunden benötigte der Ukrainer Alexander Kuzin 2007 für den bis heute bestehenden Linz-Rekord über die Marathon-Distanz. Wird der Rekord geknackt müsste der erste Laufprofi vor 11:37:33 Uhr am Hauptplatz eintreffen. Bei den Damen hält die Bestmarke übrigens Lisa Stublic (Kro) mit 2:30:45.

Wie sieht es mit den Corona-Regeln aus?

Ohne 3-G-Nachweis läuft in Linz nichts. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen bei der Startnummernabholung in der TipsArena einen gültigen 3-G-Nachweis sowie einen amtlichen Lichtbildausweis vorweisen können. Für diejenigen, die die Läufer an der Strecke anfeuern wollen, empfiehlt das Organisationsteam das Tragen einer FFP2-Maske.

Wo kann ich parken?

Wer mit dem Pkw zum Marathon anreist, der sollte die Parkmöglichkeiten am ehemaligen Quelle-Parkplatz in der Industriezeile oder beim Stadionparkplatz nutzen. Für diejenigen, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, gibt es Shuttlebusse vom Linzer Hauptbahnhof in die Holzstraße.

Wo kann ich die Läufer anfeuern?

Neben den Tribünen am Hauptplatz gibt es entlang der Strecke zahlreiche Möglichkeiten die Teilnehmer anzufeuern. Und es gehört bereits seit Jahren zum guten Ton, dass eigens eingerichtete Tempozonen (auf dem Plan unten ersichtlich) mit Musikgruppen zusätzlich gute Stimmung verbreiten.

Wie sieht es mit Straßensperren aus?

Am Sonntag ist im gesamten Stadtgebiet von Linz mit Straßensperren zu rechnen. Schon ab 2 Uhr früh bis 12 Uhr mittags ist die A7 Mühlkreisautobahn in beide Richtungen gesperrt – das betrifft den Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Prinz-Eugen-Straße und Dornach.

Zusätzlich werden bei der Wiener Straße, Neue Welt/Salzburger Straße weitere Auf- oder Abfahrten gesperrt. Das Marathon-Organisationsteam rät Läufern, bei der Anreise nach der Einhausung Bindermichl Richtung Prag/Freistadt bis zur Ausfahrt Prinz-Eugen-Straße abzufahren.

Für Bus und Straßenbahn wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Detaillierte Informationen finden Sie hier.

Wie verläuft die Strecke?

In dieser Grafik finden Sie alles, was Sie wissen müssen: Streckenverlauf, Tempozonen, Labstationen, Staffelübergabe und vieles mehr: