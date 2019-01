Weniger Priester, gleich viele Pfarren?

WELS. 600 Teilnehmer werden morgen bei der Diözesanversammlung am Messegelände Wels erwartet. Die zentrale Frage: Wie kann man trotz Personalengpass nahe bei den Menschen sein?

(Symbolfoto) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Das Treffen im November hatte erhebliches Aufsehen erregt: Am 17. November waren in Schloss Puchberg bei Wels beim Diözesanforum erste, sehr mutige Zwischenergebnisse des Reformprozesses der Diözese Linz präsentiert und diskutiert worden.

Bischof Manfred Scheuer erlaubte, wie berichtet, dass Laien aufgrund des Priestermangels wieder taufen dürfen. Zudem erneuerte Bischof Scheuer in einem Brief an Papst Franziskus seine Forderung, dass auch bewährte verheiratete Männer ("viri probati") zu Priestern geweiht werden sollten. Eine weitere beim Treffen im November formulierte Forderung war, Frauen zu Diakonen zu weihen.

Morgen, Freitag, findet in Wels das nächste große und mit Spannung erwartete Treffen statt. Am späten Nachmittag werden bei der Diözesanversammlung 600 Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Kirchengremien in der Messehalle 20A erwartet. Jede Pfarre und jedes Dekanat ist eingeladen, Vertreter zu entsenden.

Diesmal geht es um "zeitgemäße territoriale Strukturen". Auch bei diesem Thema spielt der aktuelle Priestermangel eine große Rolle. Dass Pfarrer zwei, drei Gemeinden betreuen müssen, ist mittlerweile fast üblich, manche müssen sogar bis zu fünf Pfarren betreuen (siehe PDF-Datei).

Zusammenlegung in Gmunden

Besprochen werden soll in Wels, wie man trotz des Personalengpasses so nahe wie möglich bei den Menschen sein kann. Mit dem Forum am Freitag wird ein sechs Monate währender Diskussionsprozess eingeläutet. "Die Sehnsucht der Menschen in den Pfarren nach Informationen ist groß, das Treffen wird mit Spannung erwartet", sagt Wolfgang Froschauer, Vorsitzender des Pastoralamts, im Gespräch mit den OÖNachrichten. Ob es zu möglichen Fusionen von Pfarren kommen könnte, so wie es der Begriff "territoriale Strukturen" vermuten lässt?

In der Pfarre Gmunden-Ort wurden in diesen Tagen die Weichen für eine Zusammenlegung mit der Stadtpfarre Gmunden gestellt. In Gmunden-Ort leben 1400 Katholiken, vor neun Jahren waren es 25 Prozent mehr. Dazu gibt es keinen "richtigen" Pfarrer, der frühere verließ die Pfarre vor einem Jahr. Eine Nachbesetzung ist wegen des Priestermangels nicht möglich.

Könnte dieses Beispiel Schule machen?

Die Diözese Linz hält sich mit Aussagen zurück – mit der Bitte, die Diözesanveranstaltung am Freitag abzuwarten. Als zuständiger "Themenpate" wird Generaldechant Slawomir Dadas, Pfarrer in Wels, Fragen beantworten. Dadas ist überzeugt, dass es "Integrationsfiguren vor Ort braucht – was die derzeitigen Pfarren angesichts der bestehenden kirchenrechtlichen Situation aber vermehrt nicht leisten können", wird er auf der Homepage der Diözese zitiert.

Pastoralamtsleiterin Gabriele Eder-Cakl, sie leitet den Reformprozess, betont, dass nach der Diözesanversammlung 60 Resonanztreffen in allen Dekanaten und in diözesanen Einrichtungen stattfinden werden. "All diese Erfahrungen der Menschen werden in die Entscheidung über die künftigen territorialen Strukturen eingearbeitet – damit wir eine gute Entscheidung treffen können."

